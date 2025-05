Sulla Palestina molti hanno fatto finta di nulla per anni | anche così si è legittimato il genocidio

Per anni, molti hanno fatto finta di nulla sulla situazione in Palestina, contribuendo involontariamente alla legittimazione del genocidio. Le fake news diffuse nel 2023 su Hamas, come le accuse di abusi e violenze sui bambini, sono state colpite da diffusi malintesi e credenze, spesso alimentate da chi, a sinistra, preferisce criticare solo alcune figure politiche senza approfondire la realtà dei fatti.

Si è creduto alle fake news su Hamas lanciate nel 2023 – i bambini decapitati, gli stupri di massa – non perché non si potesse sapere altro, ma perché chi si definisce “progressista”, chi si sente “dalla parte giusta” solo perché parla di diritti civili e critica Meloni, ha scelto di dare credito a chi le diffondeva. Perché ha voluto continuare a credere nei propri riferimenti giornalistici, trascurando la Palestina. Qualcuno di voi si è indignato davanti al video di Enrico Mentana dove nega che sia in corso un genocidio a Gaza, con argomentazioni a mio avviso aberranti? Eppure Mentana non è mai stato ambiguo sulla Palestina: è sempre stato apertamente sionista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sulla Palestina molti hanno fatto finta di nulla per anni: anche così si è legittimato il genocidio

