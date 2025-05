Su Rai 2 le finali dei playoff di serie C Pescara-Ternana

Su Rai 2, le finali dei playoff di Serie C di Pescaraternana promettono emozioni e spettacolo, con il sogno promozione in Serie B che si fa sempre più vicino. Pescara, dopo aver superato l'Audace Cerignola e la semifinale, si prepara a vivere due serate decisive che potrebbero riportare la squadra nella cadetteria, facendo vivere momenti di gioia alla città.

Pescara si prepara a vivere due serate che potrebbero regalare la promozione in Serie B. Il ritorno nella cadetterie farebbe felice tutta la città dopo gli anni non facili vissuti in Serie C. Dopo aver superato anche la semifinale grazie al 4-1 in casa dell'Audace Cerignola e l'1-1 nel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Su Rai 2 le finali dei playoff di serie C Pescara-Ternana

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita. 🔗continua a leggere

