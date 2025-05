Su Canale 5 gli ultimi a chiudere la stagione sono Vecchi e Panicucci

Su Canale 5, gli ultimi a concludere la stagione sono Vecchi e Panicucci, con i loro programmi che si preparano alla pausa estiva. È tempo di saluti per il daytime 2024/2025, con i classici "arrivederci a settembre" e l'anticipazione dei prossimi ritorni. Resta aggiornato sulle ultime novità e le chiusure di questa stagione televisiva.

E’ tempo di saluti per il daytime 20242025 di Canale 5. Per i programmi quotidiani della rete ammiraglia Mediaset arriva il consueto “arrivederci a settembre”. Mentre hanno già salutato il daytime di Amici e, nell’ultimo weekend, Verissimo di Silvia Toffanin, nella giornata di domani – venerdì 30 maggio – chiuderanno la stagione due pilastri della programmazione della rete: Barbara Palombelli con Forum e Maria De Filippi con Uomini e Donne, che trasloca l’atto finale con la scelta di Gianmarco Steri eccezionalmente in prima serata. E se Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque chiuderà baracca venerdì 6 giugno, Francesco Vecchi e Federica Panicucci saranno gli ultimi a salutare: ultima puntata di Mattino Cinque News venerdì 27 giugno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Su Canale 5 gli ultimi a chiudere la stagione sono Vecchi e Panicucci

Amici si conclude e Canale 5 ristruttura il daytime con The Family 2 e nuovi appuntamenti - Il 19 maggio segna la conclusione di Amici, il noto talent show di Maria De Filippi, che ha incantato il pubblico dal 2001 con oltre 3,6 milioni di spettatori a puntata.

