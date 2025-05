Studio usa | il pisolino di 40 minuti accorcia la vita

Uno studio statunitense segnala che un pisolino superiore ai 40 minuti potrebbe ridurre l'aspettativa di vita, mentre altri ricercatori evidenziano come un breve riposo dopo pranzo possa migliorare la concentrazione nel pomeriggio. Scopri di più sul comportamento ideale per il riposo e il benessere, con il servizio di Andrea Domaschio.

