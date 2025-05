Studentesse molestate fuori dalla scuola la segnalazione choc di una minorenne | Salvata da un professore che è rimasto con me

Una studentessa minorenne ha condiviso via social un grave episodio di molestia avvenuto fuori dalla scuola, portando alla luce un problema che desta seria preoccupazione. Nonostante non siano ancora state presentate denunce, in questura è stato depositato un esposto firmato dal dirigente di un istituto superiore di Livorno, evidenziando l'urgenza di affrontare e prevenire questi comportamenti.

L'allarme corre via social. E, per quanto non siano ancora state presentate denunce, in questura c'è pure un esposto firmato dal dirigente scolastico di un istituto superiore di Livorno. Che, a seguito della segnalazione choc di una studentessa arrivata nell'ufficio di presidenza, ha trasmesso le. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Studentesse molestate fuori dalla scuola, la segnalazione choc di una minorenne: "Salvata da un professore che è rimasto con me"

