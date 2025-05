Studentessa spruzza spray urticante a scuola decine di intossicati

Il 18 marzo, l’Istituto Marie Curie di Merano è stato teatro di un episodio di grande tensione, quando una studentessa ha spruzzato spray urticante, causando decine di intossicati e un’evacuazione di emergenza. Un evento che ha richiesto l’intervento congiunto di forze dell’ordine, sanitari e vigili del fuoco, evidenziando la gravità della situazione.

Momenti di forte tensione lo scorso 18 marzo presso l’Istituto Scolastico Superiore in lingua tedesca “Marie Curie” di Merano, dove una sospetta intossicazione ha coinvolto numerosi studenti, provocando un’evacuazione d’emergenza e l’intervento congiunto di Polizia, Vigili del Fuoco e sanitari. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Studentessa spruzza spray urticante a scuola, decine di intossicati

Su questo argomento da altre fonti

Cosenza, spruzza spray urticante in aula: studenti intossicati; Spruzza spray al peperoncino contro tre compagni: panico a scuola, intossicati tre compagni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maxi intervento a bolzano per spray urticante a scuola: studentessa denunciata dopo la bravata - A Bolzano, all’istituto Marie Curie una studentessa ha spruzzato uno spray urticante causando malesseri a venti studenti, con intervento della Questura e denuncia per lesioni personali e interruzione ... 🔗Da gaeta.it

Svolta sugli strani malori in una scuola di Merano, non fu colpa del laboratorio di chimica: confessa una studentessa - La ragazza dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali ai danni dei compagni e di interruzione di pubblico servizio L'articolo Svolta sugli strani malori in una scuola di Merano, non fu colpa d ... 🔗Lo riporta msn.com

Maxi-intervento in una scuola a Merano, denunciata studentessa - Dopo il maxi-intervento dei soccorritori, lo scorso 18 marzo, all'istituto "Marie Curie", per la fuoriuscita di una sostanza urticante, la Questura di Bolzano ha ora denunciato una studentessa che ha ... 🔗Secondo msn.com

Torino, studentessa spruzza spray urticante in classe: 8 compagni intossicati a scuola