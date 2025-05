Studentessa molestata sulla Roma-Lido | “Siamo ammassati sui treni non sono riuscita neanche ad allontanarmi”

Una studentessa pendolare sulla linea Roma-Lido denuncia di essere stata molestata durante il viaggio, evidenziando anche le pessime condizioni di sovraffollamento che rendono il tragitto insostenibile, soprattutto per le donne. Un episodio che mette in luce le criticità di un servizio pubblico spesso sotto pressione e poco sicuro.

A Fanpage.it una studentessa pendolare ha raccontato di essere stata molestata su un treno della Roma-Lido: "Non √® la prima volta che mi capita, a prescindere dalla molestia, la situazione sulla linea √® invivibile e per noi donne √® aggravata da questi episodi". 🔗 Leggi su Fanpage.it ¬© Fanpage.it - Studentessa molestata sulla Roma-Lido: “Siamo ammassati sui treni, non sono riuscita neanche ad allontanarmi”

