Striscia la Notizia a Limbiate per il caso delle ristrutturazioni edilizie incomplete

Striscia la Notizia torna a Limbiate per approfondire il caso delle ristrutturazioni edilizie incomplete, con il servizio trasmesso mercoledì 28 maggio. Il programma segue gli sviluppi della vicenda di Sara, una donna che ha affidato lavori di ristrutturazione e si trova ancora in attesa di completamento.

Striscia la Notizia torna a Limbiate per una vicenda di ristrutturazioni edili incomplete. Nel servizio mandato in onda ieri sera, mercoledì 28 maggio, Cristian Cocco, inviato del Tg satirico di Canale 5, torna a trattare il caso delle ristrutturazioni non terminate, per seguire gli sviluppi della vicenda di Sara, una donna che aveva affidato la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

