Striscia di Gaza lettera di Emiliano a dirigenti e dipendenti regionali | Interrompere rapporti con il governo israeliano

Il presidente della Regione Michele Emiliano invita i dirigenti e i dipendenti regionali a interrompere i rapporti con il governo israeliano, distinguendo tra il governo Netanyahu e il popolo israeliano. Emiliano sottolinea che questa è una posizione di solidarietà nei confronti della popolazione israeliana e di condanna verso le politiche del governo, condivisa da molti israeliani e ebrei nel mondo.

"Questa è una posizione che viene assunta nei confronti del governo Netanyahu, non del popolo israeliano. Sono infatti tantissimi gli israeliani e gli ebrei di tutto il mondo che stanno condannando il governo Netanyahu".

Meloni: "Non condividiamo le proposte del governo israeliano, non ritireremo ambasciatore" - In un recente intervento, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il dissenso dell'Italia verso le proposte del governo israeliano, sottolineando la consapevolezza che le ostilitĂ non sono scaturite da Israele. 🔗continua a leggere

