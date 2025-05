Stretta sui mezzi pesanti Lotta al traffico irregolare

A Scandicci, la lotta al traffico irregolare dei mezzi pesanti si intensifica con controlli incrociati sui tir in transito nella zona industriale, affinché il settore del trasporto merci rispetti le norme e riduca l’illegalità. La polizia stradale svolge un ruolo fondamentale in questa battaglia, garantendo un’operazione più efficace in un contesto caratterizzato da un flusso continuo di camion quotidiani.

Controlli incrociati ai tir in transito nella zona industriale. Quello del traffico merci è un settore dove non mancano margini di illegalità, ma spesso le polizie locali non riescono a intercettarli per una specifica carenza formativa e il compito ricade sulla polstrada. Ma Scandicci che di tir ne ha tanti ogni giorno sulle rotte dell'economia cittadina, ha deciso di rimediare. Così il comandante Giuseppe Mastursi ha promosso una serie di controlli ai mezzi pesanti in circolazione nel territorio comunale di Scandicci. Controlli interforze ai quali hanno preso parte una pattuglia della municipale di Lucca, e della polizia stradale di Firenze con personale della motorizzazione civile, per un totale di 18 unità.

