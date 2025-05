Street Food Festival a Colico

Vivi l’atmosfera unica dello Street Food Festival a Colico, dal 30 maggio al 2 giugno, un evento imperdibile che trasforma il cuore della città in un grande ristorante all’aperto. Scopri sapori autentici e musica dal vivo in piazza Garibaldi e sul lungolario Polti, per un inizio estate all’insegna del gusto e del divertimento.

Dal 30 maggio al 2 giugno, il cuore di Colico si trasformerà in un grande ristorante a cielo aperto. Piazza Garibaldi e il lungolario Polti ospiteranno infatti la decima edizione dello Street Food Festival, un evento che negli anni è diventato l'appuntamento di apertura della stagione estiva per.

