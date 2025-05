Streaming Community FAPAV | Piracy Shield non c' entra ecco cos' è successo

Scopri cosa è successo con il caso Streaming Community e il ruolo di Piracy Shield Non C Entra, tra interventi delle forze dell'ordine e sanzioni legali. La Federazione FAPAV commenta l'azione giudiziaria che ha portato al blocco di questa community di streaming, evidenziando l'importanza della tutela delle industrie audiovisive.

La Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali commenta l'intervento delle forze dell'ordine contro Streaming Community. Bagnoli Rossi: "Blocco a seguito di intervento giudiziario". 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Streaming Community, FAPAV: "Piracy Shield non c'entra, ecco cos'è successo"

Streaming Community e I suoi utenti nel mirino. L'Italia prova ad abbattere la più grossa community pirata di film e serie TV - In Italia, le autorità attaccano la più grande community pirata di film e serie TV, avviando una battaglia contro gestori e utenti. 🔗continua a leggere

