Strasburgo cancella Israele dalla mappa

Scopri come Strasburgo, guidata dalla sindaca ecologista Jeanne Barseghian, sta trasformando il suo impegno per la pace e la solidarietà, annunciando il gemellaggio con il campo profughi palestinese di Aida. Un gesto simbolico che suscita attenzione e discussioni sul fronte internazionale e umanitario.

La sindaca ecologista di Strasburgo, Jeanne Barseghian, è pronta a ufficializzare il gemellaggio della sua città con il campo profughi palestinese di Aida, vicino a Betlemme, dopo aver congelato il. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Strasburgo cancella Israele dalla mappa

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Israele è scomparso dalle mappe? Perché in Cina i motori di ricerca sono sotto accusa - Negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni sulla presenza del stato di Israele nelle mappe di Baidu e Alibaba, due delle Big Tech cinesi da cui passa la maggior parte dei servizi ... 🔗Secondo fanpage.it

Israele-Gaza, la mappa dell'invasione: come sta avanzando l'esercito. «Punta a tagliare in due la Striscia» - Il piano di Israele per l'invasione della Striscia non è stato annunciato dall'esercito. Ma è chiaro dalle mappe e immagini satellitari diffuse dalla Reuters. Dopo oltre tre settimane di pesanti ... 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Chi vuole il genocidio è Hamas, che vuole cancellare Israele dalla mappa - Israele non sta cercando di cancellare Gaza dalla mappa, Israele sta cercando di difendersi da una minaccia terroristica genocida. Quindi se vogliamo iniziare a usare questa parola, bene ... 🔗Secondo ilfoglio.it