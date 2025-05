Strage processo al settimo atto Ma pende un ricorso straordinario presentato dai legali delle difese

Il processo alla strage ferroviaria del 29 giugno 2009 si avvicina alle fasi finali dopo sedici anni di udienze e sei gradi di giudizio, con la conferma delle decisioni di secondo grado in Appello Ter. Tuttavia, pende ancora un ricorso straordinario presentato dai legali delle difese, rendendo il percorso giudiziario ancora in evoluzione.

Dopo sedici anni, circa 250 udienze e sei gradi di giudizio, si avvia verso le fasi conclusive l’iter giudiziario per la strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Il processo d’Appello Ter, martedì, ha confermato integralmente le decisioni prese dai giudici di secondo grado nell’Appello Bis, concedendo agli imputati le attenuanti generiche nella misura di un nono, rispetto alla pena base. Di qui la conferma delle condanne per tutti gli imputati: a 5 anni quella inflitta all’ex ad di Fs Mauro Moretti; 4 anni 2 mesi e 20 giorni invece per l’ex ad di Rfi, Michele Mario Elia. "Un passo avanti verso la promessa fatta 16 anni fa ai nostri cari" ha commentato così la sentenza Daniela Rombi, presidente dell’associazione che riunisce i familiari delle 32 vittime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strage, processo al settimo atto. Ma pende un ricorso straordinario presentato dai legali delle difese

Strage di Erba, la Cassazione: "Il processo non si riapre". La confessione di Olindo e Rosa è una prova - La Cassazione ha confermato la condanna per la strage di Erba, respingendo il ricorso dei difensori di Olindo e Rosa. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Strage di Viareggio, confermate le condanne a tutti i 12 imputati. 5 anni per l’ex ad Mauro Moretti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage di Erba, Procura si smarca dal giudice Tarfusser e non inoltra l’atto di revisione del processo - Formalmente la Procura generale milanese sta ancora valutando gli atti ma l’idea è di non procedere all’inoltro della documentazione lasciando semplicemente decadere l’iniziativa di ... 🔗Scrive fanpage.it

Strage di Viareggio, confermate le condanne a tutti i 12 imputati. 5 anni per l’ex ad Mauro Moretti - Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia condannato a gennaio 2024 in via definitiva in Cassazione bis ad una pena di 4 anni e due mesi, è già uscito dal carcere di Rebibbia. Ha chiesto e ottenuto ... 🔗Da tg.la7.it

Strage di Erba, Pg invia a Brescia atto di revisione del processo con parere contrario - La Procura generale di Milano ha trasmesso alla Corte d'appello di Brescia l'atto con cui il sostituto pg Cuno Tarfusser ha proposto la revisione del processo per la strage di Erba. La ... 🔗Segnala tgcom24.mediaset.it

Tribunale di Milano, ex avvocato precipita dal settimo piano e muore