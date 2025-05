Strage Heysel Targia | Ci furono vittime e colpevoli ma non si dimise nessuno La Juve fu obbligata a giocare quella partita

Emilio Targia commenta la tragedia dell'Heysel, una delle pagine più nere del calcio europeo, sottolineando come, nonostante vittime e colpevoli, nessuno si dimise e la Juventus fu costretta a giocare quella drammatica finale. Un approfondimento sulle responsabilità e sulle conseguenze di quella tragica sera in Belgio.

Strage Heysel, Targia parla così alla Gazzetta dello Sport: di seguito le dichiarazioni del giornalista e scrittore su quella tragica serata in Belgio. Il giornalista e scrittore Emilio Targia ha parlato così della tragedia dell’Heysel. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport su quello che successe nelle finale tra Juve e Liverpool. TARGIA – « Avevo i biglietti per la curva Z, poi mi regalarono quelli della curva MNO, nella parte opposta. Di Bruxelles ricordo il centro ridotto a un tappeto di bottiglie e barattoli e gli hooligans ubriachi dalla mattina. Quando dentro lo stadio si capì che stava succedendo qualcosa spinsi il pulsante rec: quel materiale oltre al libro è diventato podcast e spettacolo teatrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Strage Heysel, Targia: «Ci furono vittime e colpevoli, ma non si dimise nessuno. La Juve fu obbligata a giocare quella partita»

