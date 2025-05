Strage dell’Heysel quarant’anni fa la tragedia Le vittime toscane chi erano

Quarant'anni fa si consuma la tragica strage dell'Heysel, uno dei momenti più bui della storia del calcio italiano, durante la finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles tra Juventus e Liverpool. Tra le vittime toscane della tragedia, ricordiamo tifosi e appassionati innocenti, simboli di un dolore che ancora oggi rimane nel cuore di molti.

Il ricordo di uno dei momenti più bui per il calcio italiano durante la finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles tra Juventus e Liverpool: i gravi disordini provocati dai tifosi inglesi portarono alla morte di trentanove tifosi bianconeri.

