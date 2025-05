Strage dell’Heysel 40 anni dopo | Se non si fosse giocato ci sarebbero stati 1000 morti

A quarant'anni dalla tragica strage dell'Heysel, il ricordo di quella drammatica serata resta vivo nella memoria collettiva, ricordandoci quanto la violenza possa entrare nel cuore dello sport. Se non fosse stato evitato, si stima che questa tragedia avrebbe potuto causare oltre 1000 vittime, evidenziando l’importanza della sicurezza e della responsabilità nel calcio.

Sono passati quarant'anni dalla strage dell'Heysel, ma il dolore e la vergogna restano vivi nella memoria del calcio mondiale. Era il 29 maggio 1985, quando lo stadio Heysel di Bruxelles si trasformò in uno scenario di morte, devastazione e caos. Doveva essere una serata di festa per la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, ma si trasformò nella più grande tragedia del calcio europeo. Quel giorno persero la vita 39 persone, di cui 32 italiane, e si contarono oltre 600 feriti. Il ricordo, oggi, è ancora vivo e "fa ancora male", come ha dichiarato Michel Platini, uno dei protagonisti di quella partita maledetta.

