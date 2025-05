Strage dei negozi la ricetta | Decoro parcheggi ed eventi per ripartire

Scopri come la strategia di decoro, parcheggi e organizzazione di eventi può aiutare a rilanciare il centro di Ancona, oggi colpito dalla chiusura di negozi e dall’incognita Zara. Un’analisi sulla ripartenza concreta, tra sfide e opportunità, per rivitalizzare il cuore commerciale della città.

Ancona, 29 maggio 2025 – L’inchiesta pubblicata ieri sulle pagine del Carlino fotografa una situazione davvero difficile i n centro: negozi che chiudono, che lo hanno già fatto ma anche che lo faranno presto, l’incognita Zara che incombe su tutto il centro, c hiuso anche il negozio della Champion, file di vetrine con i cartelli “affittasi” o “vendesi”, strade desertificate come via degli Orefici, con ben sette negozi o vetrine chiusi o da affittare nell’arco di cinquanta metri. E’ una fotografia impietosa del commercio anconetano che chiede urgentemente soluzioni per invertire la rotta. O per adottare soluzioni per contenere la crisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage dei negozi , la ricetta: “Decoro, parcheggi ed eventi per ripartire”

