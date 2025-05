Strade non c’è una lira Taglio secco alle risorse Polcri | Situazione grave

La situazione delle strade provinciali è ormai critica: secondo il presidente Alessandro Polcri, i fondi destinati alla manutenzione sono stati drasticamente dimezzati, con risorse dall'1 euro per metro di asfalto anziché i precedenti 3. Un taglio secco che mette in pericolo la sicurezza e la continuità delle infrastrutture, causando un grave deterioramento delle strade e un intervento sempre più difficile.

"Per l’asfalto di un metro di strada, ci pagano un euro, anzichè tre". Lo dice masticando amaro il presidente della Provincia Alessandro Polcri e lo spartiacque, tra il prima e il dopo, si chiama taglio netto alle risorse. Quelle che arrivano da Roma alle Province e che adesso, vengono distillati col contagocce. Numeri alla mano, dei 4 milioni e seicentomila già finanziati, ad Arezzo ne sono destinati meno della meta: un milione e 380mila euro, per la precisione. Cifre che Polcri snocciola con la consapevolezza di non poter far fronte "in queste condizioni" agli interventi di manutenzione su un territorio provinciale che conta milleduecento chilometri di strade. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strade, non c’è una lira. Taglio secco alle risorse. Polcri: "Situazione grave"

