Strade devastate dai lavori per la fibra ottica Cantieri abbandonati gravi pericoli | FOTO

Le strade di Caserta sono state sconvolte dai lavori per la fibra ottica, lasciando cantieri abbandonati e situazioni di grave pericolo per cittadini e automobilisti. Foto e segnalazioni evidenziano strade dissestate, buche pericolose e caditoie ostruite, creando un quadro allarmante dell’emergenza stradale nella città .

Strade dissestate, buche pericolose, caditoie ostruite e cantieri abbandonati. È questo il quadro drammatico che emerge dalla segnalazione formale inviata dall’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Caserta, ai Commissari Prefettizi attualmente. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Strade devastate dai lavori per la fibra ottica. "Cantieri abbandonati, gravi pericoli" | FOTO

