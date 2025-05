Strade colabrodo passa la delibera | Pronte risorse per 500mila euro

L'amministrazione comunale ha approvato una delibera da 500 mila euro, finanziata tramite mutuo, per interventi sulle strade colabrodo che da anni causano disagi alla viabilità. Un passo importante per migliorare la sicurezza e la qualità delle vie cittadine, ridando speranza a residenti e automobilisti.

Strade colabrodo, un degrado che si trascina da anni con conseguenti disagi. L’amministrazione comunale ha messo in campo mezzo milione di euro per migliorare la viabilità, investimento coperto da un mutuo. La delibera è stata approvata l’altra sera in consiglio comunale e permetterà di attenuare la situazione. "Con questa delibera – ha evidenziato il sindaco Dario Bernardi – teniamo fede a una promessa che avevamo fatto per porre mano alla viabilità e quindi alle asfaltature. Con questi 500 mila euro abbiamo stilato un progetto di fattibilità, approvato in giunta in questi giorni, mentre il progetto definitivo ed esecutivo è in via di definizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade colabrodo, passa la delibera: "Pronte risorse per 500mila euro"

