Strada a pezzi e segnaletica inesistente | petizione di residenti e commercianti del Malvò a Lanciano

Residenti e commercianti di Malvò a Lanciano lanciano una petizione per il rifacimento urgente della pavimentazione e il ripristino della segnaletica stradale, al fine di rendere piazza più sicura, funzionale ed esteticamente gradevole. La richiesta mira a migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area, attualmente trascurata a causa di strade danneggiate e segnaletica inesistente.

Chiedono “il rifacimento urgente della pavimentazione della piazza, il ripristino della segnaletica stradale orizzontale in maniera da permettere il corretto parcheggio delle automobili e di far tornare piazza del Malvò vivibile dal punto di vista della sicurezza e dell'estetica”. Residenti e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - "Strada a pezzi e segnaletica inesistente": petizione di residenti e commercianti del Malvò a Lanciano

