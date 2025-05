Storica dipendente licenziata Il tribunale | illegittimo Filcams | Reinserirla subito

Il tribunale ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento della storica dipendente Claudia Sbolci, respingendo la giusta causa invocata dalla società che gestisce l'Aurora. La decisione, arrivata dopo il suo ricorso, chiede il reinserimento immediato della lavoratrice, una figura stimata in città per il suo impegno civico e politico.

Era stata licenziata ‘per giusta causa’ dalla società che gestisce l’ Aurora. Ma per il giudice del lavoro quel licenziamento era illegittimo. La decisione è dei giorni scorsi, arrivata dopo il ricorso della lavoratrice, Claudia Sbolci, notissima in città per il suo impegno civico e per le iniziative politiche come presidente del Circolo Arci del Vingone. Per protestare contro il suo licenziamento, nell’ottobre scorso, si era mobilitata tutta la maggioranza, che aderì a una manifestazione promossa dalla Filcams Cgil. Sbolci è molto conosciuta e attiva a Scandicci. All’Aurora lavora da 28 anni; venne ‘tagliata’ con un un addebito disciplinare votato, non all’unanimità, dal consiglio di amministrazione della società che gestisce il bar, il teatro e gli altri spazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it