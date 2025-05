Stop alle sigarette anche nei parchi pubblici | Dove ci sono bambini il tabacco deve sparire

Dove ci sono bambini, il tabacco deve sparire: il governo francese ha annunciato il divieto di fumo nei luoghi pubblici all'aperto come parchi, spiagge e aree scolastiche, promuovendo ambienti più sicuri e sani per i più piccoli. A partire da luglio, sarà vietato fumare in tutte queste zone, contribuendo a proteggere la loro salute e il loro benessere.

Il governo francese ha annunciato che da luglio scatterà il divieto di fumo in tutti i luoghi pubblici all'aperto in cui potrebbero essere presenti bambini, quindi "spiagge, parchi e giardini pubblici, aree attorno alle scuole, pensiline degli autobus e impianti sportivi". "Dove ci sono bambini.

