Stop all’allargamento Nato ad Est Le condizioni di Putin per la pace

Kiev punta a bloccare l'espansione a est e svela le condizioni di Putin per la pace, cercando di accelerare i negoziati. Il presidente ucraino propone un vertice trilaterale con Stati Uniti e Russia, tentando di spingere Mosca ad accettare un cessate il fuoco.

Prova a spingere il piede sull'acceleratore il leader ucraino e chiede un vertice a tre con i presidenti statunitense Donald Trump e russo Vladimir Putin, nel tentativo di costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. "Se Putin non è a suo agio con un incontro bilaterale, o se tutti vogliono che sia un incontro trilaterale, non mi dispiace. Sono pronto per qualsiasi formato", ha dichiarato Volodymyr Zelensky. Il Cremlino frena sull'incontro tra Putin e Zelensky. Un incontro personale tra il presidente russo e quello ucraino potrà avvenire solo dopo "accordi specifici" sugli argomenti in discussione, frena il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

