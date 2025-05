Stop alla violenza sulle donne Si combatte con cultura e rispetto

Per fermare la violenza contro le donne è fondamentale promuovere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza, perché la vera prevenzione si costruisce attraverso l'educazione. La Cgil di Perugia sostiene che solo insieme, con impegno e consapevolezza, possiamo contrastare efficacemente questa piaga sociale.

PERUGIA - "L’ultimo femminicidio, di cui colpisce la giovanissima età sia della vittima che del carnefice, è l’ennesima dimostrazione di quello che la Cgil sostiene da tempo: la violenza sulle donne non si combatte unicamente sul piano repressivo. Questa vicenda non solo porta con sé lo spettro di un timore che in tutte le sedi abbiamo sempre espresso, ovvero che la cultura patriarcale che sottende ai femminicidi è ben lontana dall’essere eradicata, ma dimostra che questa continua a mettere radici anche nelle giovani generazioni". È quanto dichiarano la segretaria generale della Cgil Umbria, Rita Paggio, e la responsabile delle politiche di genere della Cgil Umbria, Stefania Cardinali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Stop alla violenza sulle donne . Si combatte con cultura e rispetto"

