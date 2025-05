stop ai maltrattamenti sulle donne gli uomini violenti andranno a scuola

In Brianza nasce il Cuav, il Centro dedicato a combattere i maltrattamenti sulle donne, offrendo supporto e percorsi di recupero agli uomini violenti. Grazie alla collaborazione tra operatori socio-sanitari e ATS, si punta a ridurre le recidive e a costruire un futuro di rispetto e sicurezza per tutti.

Lotta ai maltrattamenti, in Brianza nasce il Cuav, il Centro che assiste uomini violenti e 40 operatori del socio-sanitario tornano fra i banchi di scuola con Ats per affinare le competenze utili ad accompagnarli nel percorso per lasciarsi tutto alle spalle. Un luogo dove lavorare, in rete, sul recupero "con l’obiettivo di ridurre le recidive e promuovere un cambiamento culturale duraturo", spiega l’Azienda. "Una novità importante per il territorio - sottolinea Fabio Muscionico, direttore del Dipartimento programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali di Ats - la normativa prevede che questi centri siano gestiti da enti pubblici, e del terzo settore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it