Stop ai dazi di Trump il Tribunale federale blocca i sovrapprezzi alle importazioni | Sono illegali Ira del tycoon che annuncia il ricorso

Un tribunale federale statunitense ha temporaneamente bloccato i dazi imposti dall’amministrazione Trump su alcune importazioni, definendoli illegali. La decisione mette in pausa l’offensiva commerciale del tycoon, che ha già annunciato ricorso e si prepara a rispondere alle nuove restrizioni.

Un tribunale federale statunitense ha fermato l’ultima offensiva commerciale di Donald Trump. La Corte del Commercio Internazionale (ITC) ha infatti bloccato i cosiddetti dazi “reciproci”, imposti dall’amministrazione a partire dallo scorso 2 aprile su tutti i prodotti in entrata negli Stati Uniti. Secondo i giudici, le misure varate con ordini esecutivi dal presidente repubblicano vanno oltre i poteri che la legge assegna alla Casa Bianca. Nella decisione, che l’agenzia AFP ha potuto visionare, i magistrati riconoscono il diritto degli Stati Uniti di aumentare i dazi sulle importazioni, ma precisano che tale prerogativa è competenza esclusiva del Congresso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Stop ai dazi di Trump, il Tribunale federale blocca i sovrapprezzi alle importazioni: “Sono illegali”. Ira del tycoon che annuncia il ricorso

