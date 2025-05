Stipula polizza vantaggiosa per l' auto paga poi scopre la truffa

Una legge sulla sicurezza stradale e le assicurazioni può sembrare un ottimo modo per risparmiare, ma bisogna fare attenzione alle truffe. Un giovane di Vietri sul Mare è stato vittima di un finto broker che, promettendo un'assicurazione auto vantaggiosa, gli ha sottratto denaro e ora finisce a processo.

Truffato dopo la proposta di una vantaggiosa assicurazione, denucia finto broker. L'uomo finisce a processo. La vittima è un ragazzo di Vietri sul Mare, che con una telefonata fu raggirato dall'imputato, che ottenne dal ragazzo anche un pagamento in denaro attraverso Postepay, convinto di aver.

