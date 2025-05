Stipendi non erogati il Sul chiede a Inl e guardia di finanza verifiche sulla Life Project

Il sindacato unitario lavoratori di Reggio Calabria denuncia il mancato pagamento degli stipendi da parte della cooperativa Life Project e chiede intervento alle autorità competenti. Attraverso una nota, il segretario generale Aldo Libri ha richiesto verifiche all’Inl e alla Guardia di Finanza per accertare eventuali irregolarità aziendali e tutelare i diritti dei lavoratori.

Il sindacato unitario lavoratori Reggio Calabria, tramite il suo segretario generale Aldo Libri, è passato ai fatti, attraverso una nota fa saper che è stata fatta richiesta sia all’ispettorato del lavoro che alla guardia di finanza di verificare se l’Azienda cooperativa Life Project rispetti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Stipendi non erogati, il Sul chiede a Inl e guardia di finanza verifiche sulla Life Project

