Stellantis riparte da un Ceo italiano

Stellantis rinasce sotto la guida di un CEO italiano: Antonio Filosa, con oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive, è stato nominato ufficialmente il nuovo Ceo del gruppo. Questa scelta segna un'importante ripartenza per l'azienda, consolidando l'importanza della leadership italiana nel panorama automobilistico globale.

TORINO (ITALPRESS) – Antonio Filosa dal 23 giugno sarà il nuovo Ceo di Stellantis. Lo ha nominato all’unanimità il Consiglio di Amministrazione, al termine di una selezione condotta da un Comitato Speciale guidato dal presidente esecutivo del gruppo, John Elkann. Nato a Napoli il 26 giugno 1973, Filosa ha esperienza venticinquennale nel settore automobilistico. Dopo avere ricoperto numerosi ruoli di responsabilità nel gruppo Stellantis, a dicembre 2024 era stato promosso Chief Operating Officer per le Americhe. Per John Elkann “la profonda conoscenza che Antonio Filosa ha dell’Azienda e del settore, gli consentono di essere perfettamente preparato per il ruolo di CEO in questa nuova e cruciale fase di sviluppo di Stellantis”. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Stellantis riparte da un Ceo italiano

