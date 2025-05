Stellantis il nuovo CEO Filosa visita lo stabilimento di Mirafiori

Il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha visitato lo stabilimento di Mirafiori, segnando l'inizio di un tour tra gli impianti del gruppo. Un'occasione per rafforzare la strategia e i rapporti con i vertici dell’azienda, sotto lo sguardo attento di leader come Jean-Philippe Imparato e John Elkann.

TORINO (ITALPRESS) – Il Ceo di Stellantis Antonio Filosa ha iniziato da Mirafiori una serie di visite negli stabilimenti del gruppo. Durante la visita è stato accompagnato, fra gli altri, da Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe, mentre al Centro Stile ha incontrato anche il presidente di Stellantis, John Elkann. Nel corso della giornata, Filosa ha visitato prima la Carrozzeria di Mirafiori, dove è stata avviata la produzioine della nuova Fiat 500 ibrida. Poi il tour è proseguito nell’impianto di produzione dell’eDCT (electrified Dual Clutch Transmission) e al Centro Tecnologico Batterie, il piĂą grande in Italia e tra i piĂą avanzati in Europa. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Stellantis, il nuovo CEO Filosa visita lo stabilimento di Mirafiori

Stellantis, Filosa visita lo stabilimento di mirafiori - Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha visitato lo stabilimento di Mirafiori a Torino, segnando l'inizio di un tour negli impianti del gruppo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Nuovo Ceo Filosa Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stellantis, Antonio Filosa è il nuovo ceo: scelto all'unanimitĂ ; Antonio Filosa, chi è e cosa ha fatto il nuovo ceo di Stellantis; Stellantis: Antonio Filosa nuovo amministratore delegato | .it; Antonio Filosa nuovo ceo Stellantis: chi è “l’uomo delle Americhe” di John Elkann. 🔗Ne parlano su altre fonti

Stellantis, Roberti al nuovo CEO Filosa: "Incontro urgente per il futuro di Termoli" - Il Presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti, ha inviato una lettera al nuovo amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, per chiedere un incontro urgente sul futuro dello ... 🔗Scrive rainews.it

Antonio Filosa è il nuovo ceo di Stellantis: ecco chi è l’italiano cresciuto in Fca che sostituirà Carlos Tavares - Il manager italiano era in pole position per il ruolo di ad. Ora è ufficiale: a partire dal 23 giugno guiderà Stellantis verso la nuova era ... 🔗Come scrive milanofinanza.it

Antonio Filosa nuovo CEO di Stellantis - Antonio Filosa assumerà l’incarico di CEO di Stellantis dal 23 giugno 2025, portando oltre 25 anni di esperienza e una visione globale per il futuro dell’azienda ... 🔗Lo riporta msn.com