Stellantis Filosa visita lo stabilimento di mirafiori

Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha visitato lo stabilimento di Mirafiori a Torino, segnando l'inizio di un tour negli impianti del gruppo. Accompagnato dal CEO per l’Europa, Jean-Philippe Imparato, l’evento sottolinea l’impegno di Stellantis per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile nel settore automobilistico.

TORINO (ITALPRESS) – Il Ceo di Stellantis Antonio Filosa ha iniziato da Mirafiori una serie di visite negli stabilimenti del gruppo. Filosa era accompagnato dal Ceo per l’Europa, Jean-Philippe Imparato. satmca2 (Fonte video: ufficio stampa Stellantis) Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Stellantis, Filosa visita lo stabilimento di mirafiori

Antonio Filosa è il nuovo Ceo di Stellantis - Antonio Filosa è stato nominato nuovo CEO di Stellantis, in seguito alla decisione del comitato del consiglio guidato da John Elkann. 🔗continua a leggere

