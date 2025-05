stellantis filosa nuovo ad

Stellantis Filosa è il manager che ha rivoluzionato il settore automobilistico in Brasile e Sud America, portando Fiat al vertice del mercato e valorizzando i marchi Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. Con il suo talento, ha rilanciato anche la presenza negli Stati Uniti e rafforzato la qualità a livello globale, diventando una figura di riferimento nel settore.

È il manager che ha risanato e salvato Stellantis in Brasile e in Sud America: ha portato il marchio Fiat alla leadership di mercato e ha sviluppato i brand Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. Ma è anche il manager che ha curato il rilancio in Usa e la qualità nel mondo. Era, insomma, la scelta sulla quale più di un analista del settore scommetteva, anche se, fino alla fine, nessuno dava per scontato che sarebbe stato scelto proprio lui. E invece John Elkann ha puntato su quella che gli addetti ai lavori considerano la migliore soluzione "interna" al gruppo. Parliamo di Antonio Filosa, napoletano di Castellamare di Stabia e tifoso del Napoli, 52 anni, prescelto come nuovo amministratore delegato di Stellantis con un voto unanime del cda, "dopo un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni" da un comitato guidato da Elkann. 🔗 Leggi su Quotidiano.net