Stellantis | Filosa CEO dal 23 giugno esperienza in America e rilancio Jeep

Stellantis scrive un nuovo capitolo con Antonio Filosa come CEO, a partire dal 23 giugno. Con un'esperienza consolidata negli Stati Uniti e una visione chiara per il rilancio di Jeep, Filosa è pronto a guidare l'azienda in un contesto sempre più competitivo nel settore automotive. Sarà interessante vedere come intende innovare e rispondere alle sfide della mobilità sostenibile, un tema cruciale per il futuro dell'industria.

Il Consiglio di Amministrazione di Stellantis ha recentemente deciso di affidare il ruolo di amministratore delegato a Antonio Filosa, una scelta condivisa unanimemente dal CdA. Dopo un processo di selezione rigoroso, che ha valutato profili interni ed esterni sotto la guida di un Comitato Speciale presieduto da John Elkann, Filosa assumerà pienamente le sue funzioni . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Stellantis: Filosa CEO dal 23 giugno, esperienza in America e rilancio Jeep

Stellantis, Filosa visita lo stabilimento di mirafiori

Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha visitato lo stabilimento di Mirafiori a Torino, segnando l'inizio di un tour negli impianti del gruppo.

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Filosa Ceo 23 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Chi è Antonio Filosa, il nuovo ceo di Stellantis; Antonio Filosa, chi è e cosa ha fatto il nuovo ceo di Stellantis; Antonio Filosa è il nuovo ceo di Stellantis; Stellantis, Antonio Filosa è il nuovo ceo: scelto all'unanimità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stellantis, il nuovo ceo Filosa in visita a Mirafiori dove si produrrà la nuova 500 ibrida

Si legge su ilsole24ore.com: Antonio Filosa ha visitato le Carrozzeri e trascorrerà l’intera giornata a Torino per incontrare i manager a capo del mercato italiano, ieri tappa a Parigi ...

Antonio Filosa è il nuovo CEO di Stellantis: quali auto ha lanciato?

Segnala tuttotek.it: Antonio Filosa è il nuovo CEO di Stellantis: scopri quali auto ha lanciato in quasi 26 anni di carriera e come ha influenzato il mercato.

Antonio Filosa nuovo CEO di Stellantis

Si legge su msn.com: Antonio Filosa assumerà l’incarico di CEO di Stellantis dal 23 giugno 2025, portando oltre 25 anni di esperienza e una visione globale per il futuro dell’azienda ...