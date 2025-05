Stefanos Tsitsipas | Sono molto deluso dalla mia prestazione ma grandi meriti a Gigante

Stefanos Tsitsipas esprime grande delusione per la sua prestazione dopo la perdita contro Matteo Gigante al Roland Garros, una sconfitta inattesa e pesante che lo ha eliminato prima del previsto. Nonostante il risultato, il greco rende omaggio alle qualità dell’avversario, evidenziando il meritato successo dell’azzurro. Questa partita ha avuto un impatto anche sulla posizione di Tsitsipas nel ranking mondiale, segnando un momento di riflessione e miglioramento.

Una sconfitta amara e pesante per Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco è stato a sorpresa sconfitto da Matteo Gigante ed è stato costretto a salutare il Roland Garros prima del previsto. Una partita in cui l’azzurro si è dimostrato superiore in tutto e per tutto. Per Tsitsipas, dunque, un ko che ha avuto anche delle conseguenze in classifica mondiale, vista l’uscita dalla top-20. “ Sono molto deluso. Mi aspettavo di piĂą da me stesso in queste due settimane. Uscire così presto da un torneo di questo livello fa sicuramente male, e cercherò di riflettere per capire che cosa è andato storto, cercando di lavorare sugli aspetti critici. 🔗 Leggi su Oasport.it