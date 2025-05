Stefano Trinco riconfermato presidente del consorzio Doc del Friuli Venezia Giulia

Il 28 maggio 2025, Stefano Trinco è stato riconfermato presidente del Consorzio DOC del Friuli Venezia Giulia, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento per il settore. La recente assemblea dei soci ha confermato la fiducia delle aziende associate, rappresentando l’83% dell’intera compagine sociale, in un momento di grande dinamismo per il consorzio.

Lo scorso 23 maggio 2025 l'Assemblea dei Soci del Consorzio DOC Friuli Venezia Giulia ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione. Ai lavori assembleari ha partecipato una folta schiera di aziende associate in rappresentanza dell'83% dell'intera compagine sociale. Ieri, 28 maggio 2025, il nuovo.