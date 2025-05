Stefano Patella e lo zaino intelligente

Scopri lo zaino intelligente “Pack Back” di Stefano Patella, presentato a “Anteprima d’estate - Artigiano in Fiera”. Con le sue quattro tasche, moschettone e design versatile, è ideale per sport, viaggi e tempo libero, offrendo praticità e sicurezza senza il peso di un bagaglio rigido.

Il giussanese Stefano Patella porta ad “ Anteprima d’estate-Artigiano in Fiera ” il suo “ Pack Back, lo zaino intelligente ”, con moschettone per appenderlo all’armadietto di piscine e palestre. Le sue quattro tasche interne lo rendono un ottimo prodotto per lo sport, il tempo libero, i viaggi anche in aereo, evitando il bagaglio a mano rigido a pagamento. Lo zaino è in due misure: il 31 litri si adatta perfettamente agli standard di EasyJet, quello da 21 litri rispetta invece ci criteri di Ryanair. "Ho brevettato il mio zaino tre anni e mezzo fa - ricorda Patella - diverso dal 95% degli zaini a cascata, interamente made in Italy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stefano Patella e lo zaino “intelligente”

