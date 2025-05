Stefano Mhanna suona Bach Frescobaldi Pera e Cervellini in San Pietro in Vincoli

Il maestro Stefano Mhanna conquista il pubblico di Roma domenica 1° giugno alle 17:00 a San Pietro in Vincoli, esibendosi con capolavori di Bach, Frescobaldi, Pera e Cervellini nell’ambito della rassegna “Contemplando nell’ascolto – I Edizione”. Un’occasione unica per ascoltare un brillante concerto di musica barocca e rinascimentale nel cuore della città, grazie al sostegno del Municipio Roma I Centro.

Stefano Mhanna e Complesso d'Archi "Novi Toni Comites" - Domenica 8 giugno alle 17, Stefano Mhanna e il suo Complesso d'Archi "Novi Toni Comites" offriranno a Roma un concerto nella Chiesa del SS. 🔗continua a leggere

