Stefano Gambacurta cittadino onorario

Stefano Gambacurta, stimato professionista e folignate di lunga data, è stato nominato cittadino onorario di Foligno, riconoscimento approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. Questa onorificenza celebra il suo impegno nel settore della sicurezza pubblica e il suo forte legame con la comunità di Foligno.

Stefano Gambacurta è da ieri un cittadino onorario di Foligno. Si è espresso all’unanimità il Consiglio comunale, nella sua ultima seduta, sulla mozione presentata dal sindaco Stefano Zuccarini. Gambacurta è folignate, attualmente vice direttore generale della Pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. "Un personaggio di primo piano a livello nazionale – spiega il sindaco Stefano Zuccarini – che ha dedicato la sua vita e il suo lavoro al servizio dello Stato, e di cui ho l’onore di conoscere le grandi doti umane e personali da tanti anni: un amico sul quale poter sempre contare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stefano Gambacurta cittadino onorario

