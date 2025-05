statte al via il progetto aperitivo con gli autori

Vivi un serata di cultura e convivialità a Statte con il progetto "Aperitivo con gli autori", organizzato dall'associazione "Ama la vita". Sabato 14 giugno 2025 alle 18:30, presso via Spontini 43, scopri due interessanti presentazioni letterarie in un'atmosfera informale e coinvolgente.

Sabato 14 giugno 2025 alle 18:30, l'associazione "Ama la vita", sita in via Spontini 43 a Statte (TA), presenta il primo di una serie di appuntamenti dal titolo " Aperitivo con gli autori ", che, all'insegna della condivisione e della convivialità, ospiterà la presentazione di due libri interessanti, frutto del lavoro e degli studi di due talenti e menti brillanti del territorio: "Metodo Tortorella" – percorso di autoformazione per genitori, docenti ed educatori di bambini con disturbi di relazione, linguaggio e apprendimento – dell'omonimo autore Gennaro Tortorella e " Start up.