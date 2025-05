Stati Uniti | studenti internazionali reagiscono a divieto su Harvard

Studenti internazionali negli Stati Uniti esprimono forte preoccupazione per il divieto su Harvard, sottolineando come già si siano verificati danni e incertezze sul futuro. Mentre l'amministrazione statunitense aumenta le pressioni sull'università, la comunità internazionale teme ripercussioni sulla loro esperienza e presenza nel paese. Per ulteriori dettagli, visita il video su Agenzia Nova.

"Il danno e' gia' stato fatto creando una tale incertezza (su) cio' che accadra' in futuro". Mentre l'amministrazione statunitense intensificava le pressioni su Harvard, gli studenti internazionali hanno espresso forti preoccupazioni.

Trump, nuovo attacco ad Harvard: revocata all'ateneo la possibilità di iscrivere studenti internazionali. «Campus non sicuro» - Nuovo attacco di Donald Trump contro Harvard, revocando all'ateneo la possibilità di iscrivere studenti internazionali per il sospetto di non garantire un campus sicuro. 🔗continua a leggere

