Stati Uniti i dazi di Trump restano per ora in vigore

I dazi istituiti dall'amministrazione Trump negli Stati Uniti rimangono in vigore, dopo che la Corte d’appello americana ha respinto la decisione della US Court of International Trade che li aveva bloccati. Questasentenza conferma la posizione del governo statunitense e sottolinea le tensioni commerciali in atto.

I dazi varati da Donald Trump restano per ora in vigore negli Stati Uniti. Lo ha stabilito la Corte d’appello Usa, ‘ribaltando’ la decisione della Us Court of International Trade, che aveva bloccato le tariffe reciproche imposte dal presidente americano definendole «illegali». Secondo i giudici Trump ha abusato dell’International Emergency Economic Powers Act, legge del 1977 mai invocata prima e che consente poteri economici straordinari in caso di emergenza. La Casa Bianca, parlando di «un colpo di Stato giudiziario», ha subito presentato ricorso. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stati Uniti, i dazi di Trump restano per ora in vigore

Dazi USA: impatto negativo sul Pil degli Stati Uniti e dell'UE entro il 2027 - Le recenti simulazioni sull'impatto dei dazi statunitensi rivelano un possibile rallentamento della crescita economica. Dazi USA: impatto negativo sul Pil degli Stati Uniti e dell'UE entro il 2027



