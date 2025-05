Stagione in archivio per Roma Primavera | i messaggi dei giovani giallorossi

Scopri l'archivio della stagione in corso per la Roma Primavera, tra emozionanti messaggi dei giovani giallorossi e analisi della loro corsa nei playoff. Nonostante l'eliminazione in semifinale, i talenti di Falsini hanno mostrato grande determinazione e promettono un futuro brillante nel settore giovanile della Roma.

La regular season aveva fatto sognare la Roma Primavera, che si presentava ai playoff con importanti ambizioni di vittoria. La corsa dei ragazzi di Falsini è però stata fermata dalla Fiorentina, vittoriosa per 2-1 in semifinale nonostante l’iniziale vantaggio di Graziani. Un risultato che non può non lasciare piĂą di qualche rimpianto ai giovani giallorossi, che hanno però dimostrato sul campo quelle che sono le loro qualitĂ sia come singoli sia come gruppo. Almaviva, Reale e Della Rocca salutano la stagione. Attraverso i propri profili Instagram, alcuni giocatori della Roma Primavera hanno lasciato un messaggio al termine di questa stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Stagione in archivio per Roma Primavera: i messaggi dei giovani giallorossi

Follia Zaniolo, pugni a due giocatori della Roma Primavera: il comunicato dei giallorossi - Una serata di sport si trasforma in caos: dopo la semifinale scudetto tra la Roma Primavera e il Viola Park, con i giallorossi sconfitti 1-2, l'episodio shock coinvolge Nicolò Zaniolo, che aggredisce due giocatori della squadra avversaria. 🔗continua a leggere

