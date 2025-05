Stagione chiusa sfuma l’obiettivo serie C per l’Olimpia Volley Galatina

L'Olimpia Galatina sfuma l'obiettivo di raggiungere la Serie C dopo aver perso le semifinali contro la Freedom Sport Club Sannicandro, chiudendo così una stagione ricca di emozioni e sfide combattute. La squadra salentina si ferma a un passo dalla finale, lasciando spazio a nuove speranze per il futuro.

GALATINA - Sfuma l’obiettivo serie C per l’Olimpia Galatina che non supera lo sbarramento delle semifinali. Così la Salento Best Volley, si ferma ad un passo dalla terza decisiva gara ed archivia il campionato con due sconfitte nel confronto con la Freedom Sport Club Sannicandro. Un vero. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Stagione chiusa, sfuma l’obiettivo serie C per l’Olimpia Volley Galatina

