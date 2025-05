Stadio del Nuoto stagione a rischio | attesa la certificazione antincendio Tempi lunghi dramma sportivo

Lo Stadio del Nuoto di via Laviano rimane chiuso da quasi due mesi a causa di un incidente che ha coinvolto le plafoniere, lasciando gli atleti e gli appassionati senza questa importante struttura. La riapertura, inizialmente prevista per metà giugno, è ora ostacolata dai tempi lunghi per la certificazione antincendio e le complicazioni burocratiche, creando un vero dramma sportivo per la comunità.

È chiuso da quasi due mesi lo Stadio del Nuoto di via Laviano, e la riapertura – inizialmente prevista per metà giugno – sembra sempre più un miraggio. Dal 1° aprile l’impianto natatorio è fuori uso a causa della caduta di due plafoniere nell’area degli spalti, evento che ha fatto emergere. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Stadio del Nuoto, stagione a rischio: attesa la certificazione antincendio. "Tempi lunghi, dramma sportivo"

