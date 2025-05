Stadi italiani l’allarme di Eurispes | in vista di Euro 2032 solo l’Allianz Stadium è conforme agli standard UEFA

L’indagine di Eurispes sulle infrastrutture sportive italiane in vista degli Europei del 2032 evidenzia come, ad oggi, solo l’Allianz Stadium di Torino rispetti gli standard UEFA. Un allarme che richiama l’attenzione sulla necessità di adeguare gli stadi italiani per garantirne la conformità e la sicurezza.

Stadi Italiani, l’indagine di Eurispes in vista degli Europei del 2032: ad oggi solo l’Allianz Stadium di Torino rispetta gli standard UEFA Nel suo 37° Rapporto Italia, l’Eurispes – l’Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, fondato nel 1982 come ente privato e indipendente di ricerca – dedica un’ampia sezione alla questione degli stadi in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stadi italiani, l’allarme di Eurispes: in vista di Euro 2032 solo l’Allianz Stadium è conforme agli standard UEFA

L'Uefa torna a bocciare gli stadi italiani: “Serve una sterzata. Per forza” - Giorgio Marchetti, vice segretario generale della Uefa, ha espresso preoccupazione per la situazione infrastrutturale degli stadi in Italia, definendola 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Stadi Italiani Allarme Eurispes Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Eurispes: stadi italiani vecchi, pochi ricavi e troppa burocrazia - Alcuni vecchi di oltre 60 anni, Eurispes ha studiato la percezione degli stadi italiani, evidenziando in alcuni rapporti un interesse crescente per la sicurezza e una maggiore consapevolezza dei risch ... 🔗Riporta msn.com

Eurispes: gli italiani temono una crisi economica globale e il clima estremo - Secondo lo studio dell'istituto di ricerca, per il 72% della popolazione vivere in Italia è comunque una fortuna, ma nel nostro Paese, nel 2025, sono cresciuti accattonaggio e truffe agli anziani ... 🔗Come scrive msn.com

Eurispes: "Italiani pessimisti, economia peggiorata per 1 su 2" - "La pandemia ha portato un senso di pessimismo tra gli italiani che in maggioranza, il 53,8%, indicano peggiorata la situazione economica del Paese nell'ultimo anno". Lo segnala l’Eurispes nel ... 🔗Lo riporta ansa.it