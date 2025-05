St Louis City-SJ Earthquakes | dove vederla orario e probabili formazioni

Scopri tutto sulla partita tra St. Louis City e SJ Earthquakes, in programma all’Energizer Park di St. Louis per la 16ª giornata MLS. Ti forniamo orario, probabili formazioni e le migliori opzioni su dove seguire il match in TV e streaming, così da non perdere nemmeno un minuto di questa sfida appassionante.