Sr 64 del Cipressino I sindaci amiatini chiedono certezze

I sindaci amiatini e il presidente della Provincia hanno incontrato a Firenze il presidente della Regione e l’assessore alla mobilità per chiedere chiarimenti e certezze sugli interventi programmati sulla strada regionale 64 del Cipressino. Un confronto importante per garantire sicurezza e sviluppo alla comunità locale.

AMIATA I sindaci amiatini e il presidente della Provincia hanno incontrato a Firenze il presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessore alla mobilità Stefano Baccelli per discutere degli interventi sulla strada regionale 64 del Cipressino. A Firenze sono andati Alessandra Biondi, sindaca di Civitella Paganico, Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano. Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso Luciano Monaci, sindaco di Cinigiano. "Il nuovo Cipressino – commentano i sindaci e il presidente della Provincia - è uno degli investimenti strategici che Eugenio Giani e la Regione Toscana hanno voluto a sostegno delle politiche di sviluppo delle nostre aree interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sr 64 del Cipressino. I sindaci amiatini chiedono certezze

