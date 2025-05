Squadre Primavera in campo al centro sportivo Romagna Centro parte il torneo dedicato ad Azeglio Vicini

Venerdì 30 maggio al centro sportivo Romagna Centro di Martorano prende il via l-edizione 2025 del torneo “Azeglio Vicini”, un'importante competizione Primavera dedicata al celebre allenatore e calciatore. Le squadre in campo, tra cui Cesena FC, Brescia Calcio, UC Sampdoria e LR Vicenza, rendono omaggio alla figura di Vicini in un quadrangolare entusiasmante.

Sarà il centro sportivo “Romagna Centro” di Martorano ad ospitare venerdì 30 maggio l’edizione 2025 del torneo “Azeglio Vicini”, quadrangolare al quale prenderanno parte le formazioni Primavera di Cesena FC, Brescia Calcio, UC Sampdoria e LR Vicenza, club in cui Vicini ha militato da calciatore e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Squadre Primavera in campo, al centro sportivo Romagna Centro parte il torneo dedicato ad Azeglio Vicini

